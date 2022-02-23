بالوثائق.. نوردوك مونيتور: أسلحة إيرانية قدمتها تركيا للمسلحين التابعين لرئاسي الوفاق

ليبيا – كشف تقرير استقصائي أعده موقع “نوردوك مونيتور” السويدي أدلة تبين تورط نظام الإسلام السياسي في إيران في توريد أسلحة لجماعات نظيره في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن معالم هذه التورط بانت من خلال تعاون وثيق بين هذا النظام ونظيره في تركيا، بهدف توفير الأسلحة للجماعات المسلحة الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فقد انتهى الحال بتراسنة السلاح المصنوعة في إيران بيد عناصر هذه الجماعات.

وبين التقرير أن جانبًا وثيقًا آخر من التعاون هو بين سماسرة التسليح المدعومين من الدولة التركية؛ إذ تلقت الجماعات الموالية لرئاسي الوفاق المدعومة من تركيا نظامي صاروخ “دهليفه” المضاد للدبابات والدفاع الجوي المحمول “ميساغ-2” وكلاهما تم تصنيعهما في إيران.

ووفقًا لتقييم نشره فريق الخبراء المعني بليبيا في مارس من العام 2021، فإن تركيا هي التي زودت هذه الجماعات بأسلحة إيرانية الصنع في انتهاك واضح لعقوبات الأمم المتحدة خلال العامين 2018 و2019، مبينًا تأكيد معلومات استخباراتية عن رجل يرتدي الزي العسكري التركي ويحمل منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

وأضاف التقييم: أصدرنا رسمًا بيانيًا طوره محققو الأمم المتحدة خلص إلى أن صواريخ “دهليفه” المضادة للدبابات شوهدت في حوزة جماعات مسلحة تابعة لرئاسي الوفاق.

ترجمة المرصد – خاص

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