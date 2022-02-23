المريمي يُقلّل من شأن تصريحات الدبيبة حول الانتخابات والدستور

أفصح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي؛ عن إمكانية منح المجلس رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا أيام إضافية؛ لتقديم تشكيلته الوزارية، بعد أن تنتهي المهلة المحددة والتي لا يفصل عنها سوى يومين.

وكشف باشاغا، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، عن اتصالات تجري مع الأطراف السياسية والعسكرية كافة؛ بهدف خلق توازنات معينة في ليبيا، نافيا وجود أي خلافات أو عراقيل تحول دون الوصول لتشكيل الحكومة.

وأشار المريمي إلى أن مجلس النواب لم يعلن عن الجلسة الخاصة بالتصويت على الحكومة الجديدة، مشددًا على أن باشاغا يترأس سلطة منتخبة استمدت شرعيتها من المجلس.

وقلّل من شأن تصريحات الدبيبة حيث اعتبرها مجرد كلام ولا يستطيع الإيفاء بها ذلك لأن الصعوبات والعراقيل في ليبيا مازالت موجودة وهو ما دفع المجلس لتحديد أربعة أشهر للتغلب عليها، وهي مدة تم وضعها بالاتفاق مع القادة السياسيين والعسكريين والاجتماعيين لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إتمام مهمتها.

واستبعد المريمي احتمالية حدوث مواجهات عسكرية بين باشاغا والدبيبة، لأن الأمر دستوري بالدرجة الأولى، وأن الدبيبة سيرضخ في نهاية المطاف ويسلم زمام السلطة التنفيذية.

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