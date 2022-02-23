بوجناج يتابع مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة الليبية والتركية

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تابع نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف- رمضان أبوجناح. مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة الليبية والتركية، في أغسطس 2021.

وعبّر بوجناح خلال استقباله وفدًا من وزارة الصحة التركية. عن تطلعات الوزارة لتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الصحة التركية لدعم الخدمات الطبية في ليبيا.

ودعا الوفد لزيارة المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية، للاستفادة من خبرات المختصين بالجانب الصحي من دولة تركيا.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الصحة الليبية والتركية. يضطلع الطرف التركي بأنشطة في نطاق المساعدات الإنسانية في مجالات إدارة المستشفيات.

كما تشمل الاتفاقية التدريب قصير المدى للكوادر الطبية. خاصة تطوير خدمات الرعاية الصحية المحددة في إطار التعاون، ومكافحة جائحة كوفيد-19.

ويتولى الطرف التركي. إدارة وتشغيل المستشفيات المحددة بشكل مشترك. ويلتزم الطرفان بالامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا. بما فيها تلك المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الطبية.

ويدعم الطرف التركي بموجب الحقوق والالتزامات المتفق عليها بين الطرفين. توفير الأجهزة الطبية والمستهلكات والأدوية اللازمة لتشغيل المستشفى.

كما سيقدم الطرف التركي الدعم الفني لصيانة وإصلاح الأجهزة الطبية التي يستخدمها.