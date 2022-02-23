ميرور البريطانية: هاشم العبيدي هاجم بشراسة وحيوانية عنصر حراسة في السجن

سلط تقرير إخباري نشرته مجلة “ميرور” البريطانية الضوء على قضية الاعتداء الذي نفذه هاشم العبيدي برفقة 2 من السجناء على عنصر حراسة بسجنهم.

التقرير الذي ترجمته صحيفة المرصد نقل عن “بول إدواردز” عنصر الحراسة في سجن “صاحب الجلالة” في “بيلمورش” البالغ من العمر 57 عامًا اعتقاده أمام المحكمة إنه سيموت عندما ألقى عليه 3 من النزلاء كرسيًا وهاجموه بشكل حيواني.

وأضاف “إدواردز”: إنه تعرض للكمات وركلات بشكل متكرر من قبل هاشم العبيدي البالغ من العمر 24 عامًا شقيق سلمان العبيدي منفذ تفجير “مانشستر أرينا” ومفجر محطة مترو الأنفاق في لندن أحمد حسن البالغ من العمر 22 عامًا ومحمد سعيد ذي الـ23 عامًا الذي تحدث عن تنفيذ هجوم بسكين في العاصمة البريطانية.

وتابع التقرير: إن الـ3 نفوا جميعهم القيام بالاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي حقيقي لـ”إدواردز” إلا أن هيئة المحلفين أدانتهم في محكمة بـ”وولويتش كراون” بعد أكثر من 3 ساعات من المداولات، مشيرًا إلى أن الحادث تم تسجيله في الـ11 من مايو من العام 2020 عبر كاميرات المراقبة بالسجن.

ووفقًا للتقرير ظهر هاشم العبيدي وهو يبتسم أثناء تنفيذ هجومه، فيما سرت أنباء عن قيام “إدواردز” الذي يعمل في السجن منذ 25 عامًا بسحب الامتيازات منه ومن أحمد حسن بعد أن قاما بحلاقة رأسيهما، فيما قال عنصر الحراسة: “لقد خفت على حياتي وفكرت بصدق إذا لم أقاوم فقد ينتهي بي الأمر بإصابات بالغة أو ميت”.

وبين التقرير أن العبيدي أُدين بضرب على عامل طوارئ بعد أن ركل عنصر الحراسة الآخر “نيك بارنيت” أثناء وصوله لمساعدة زميله “إدواردز” فيما قال العنصر الثالث “بول لانغريدج” الذي عمل في “بيلمارش” قرابة الـ14 عامًا أنه دخل المكتب أولًا بعد المتهمين لرؤيتهم يهاجمون بشراسة زميله.

وأضاف “لانغريدج” قائلًا: “كان الـ3 يتزاحمون حول (إدواردز) باللكمات والركلات بشكل شرس وحيواني”. في وقت تنظر فيه القاضية “تشيما غروب” في القضية على أن تحكم فيها في وقت لاحق على العبيدي ورفيقيه فهو قد تم سجنه في العام 2020 لمساعدته شقيقه سلمان في تنفيذ تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي.