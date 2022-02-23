«قوة دعم الدستور والانتخابات»: سنواجه أي حكومة تحاول دخول طرابلس بالسلاح

هددت قوة دعم الدستور والانتخابات، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، والتي يترأسها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بالحرب والمواجهة المسلحة ضد حكومة باشاغا إذا حاولت دخول طرابلس.

وقالت القوة في أول بيان صادر عنها، بعد ساعات من قرار إنشائها: “نحذر من مغبة فرض حكومة جديدة أو محاولة إدخالها إلى العاصمة، لأننا سنكون سدًا منيعًا أمامهم، حتى وإن اضطر الأمر إلى المواجهة المسلحة”.

وأضاف البيان “التعنت في فرض حكومة جديدة تدخل البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار ما سيكلف البلاد والعباد مزيدا من الدمار والدماء، وانزلاق البلاد إلى الصراع المسلح أمر وارد في أي لحظة بسبب تعنت مجلسي النواب والدولة «المتهالكين» و«مجرم الحرب حفتر»”، بحسب تعبيره.

وتابع “نرفض استمرار هذه الأجسام وما صدر عنها من تعديل دستوري وفرض حكومة جديدة موازية، وندعم إجراء الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور، ونقول لكل المتخاذلين الذين تحالفوا مع «مجرم الحرب حفتر»، إن الشرعية تستمد من الشعوب لا من المجرمين الذين قتلوا وهجروا ودمروا”، على حد وصفه.

واستطرد “نؤكد جاهزيتنا التامة للدفاع عن حقوق الليبيين المطالبين بالدستور والانتخابات في موعدها، وندعو البعثة الأممية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي وألا يكون موقفهم على غرار ما حدث في 4 أبريل 2019”.