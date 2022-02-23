ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 February, 2022

ناقشت اللجنة العليا بشبكة ليبيا للتجارة ،خلال اجتماعها العادي الأول ،برئاسة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة ،مشروع خطة عمل شبكة ليبيا للتجارة للفترة 2022 – 2024 م ،من خلال عرض مرئي يتضمن البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة.

و واطلعت اللجنة العليا بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بشبكة ليبيا للتجارة على تقرير نشاط الإدارة للعام 2021 م ، كما ناقشت قرار مجلس الوزراء رقم 681 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم شبكة ليبيا للتجارة والإجراءات المطلوب اعتمادها في اطار تنفيذ القرار.

وضمّ الاجتماع ،الأعضاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة و وزارة التخطيط ومصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك.