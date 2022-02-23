وليامز تحض على الحفاظ على «خطاب الحوار المدني» في ليبيا

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، «ضرورة قيام الفاعلين السياسيين الليبيين بالحفاظ على خطاب الحوار المدني في جو من الهدوء».

جاء ذلك خلال لقاء وليامز، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة اليابان والمنسق الخاص لليبيا في تونس، ماساكي أماديرا، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، وفق تغريدة للمستشارة الأممية.

وقدمت وليامز خلال اللقاء شكرها إلى اليابان على «دعمها السخي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك تقديم الدعم الفني للانتخابات».

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وتتزامن تصريحات وليامز ولقاءاتها مع الخلاف بشأن مصير الحكومة، بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

والأسبوع الماضي، اتهم الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، المستشارة الأممية بـ«التحيز»، وذلك عقب لقاء جمعها في القمة مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. واعتبر حمودة أن وليامز تظهر دعمًا لمواقف بعض الأطراف «الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة». وقال إن «تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تمامًا مع تصريحات وليامز، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا».

وفي مواجهة ذلك، تلقت وليامز رسائل دعم من السفارة الأميركية في ليبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وهكذا نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ونائب المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي.