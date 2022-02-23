“البحث العلمي” بليبيا وأكاديمية التكنولوجيا المصرية توقّعان بروتوكول تعاون

وقّعت هيئة البحث العلمي بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، حيث يهدف إلى دعم سبل التعاون والتفاهم الثنائي وتبادل ودعم الخبرات في مجال التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية ودعم تنفيذ المشروعات.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة البحوث والابتكار ودعم الدراسات الاستراتيجية المستقبلية ونقل التكنولوجيا بين البلدين ودعم تنفيذ برامج لرواد الأعمال والمبتكرين والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال بهيئة البحث العلمي، وفق ما نقله موقع “المصري اليوم”.

وبحسب مدير الهيئة فيصل العبدلي فإنه تم بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية من خلال تفعيل برامج الدورات التدريبية والتنمية البشرية، وإطلاق منصة للخبراء الليبيين، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين الخبراء والعلماء المصريين والليبيين، ودعم تنفيذ مشروعات بحوث وتطوير وابتكار مشتركة، إلى جانب إلى دعم إصدار مجلات علمية مشتركة محكمة وتدويل المجلات الليبية.

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