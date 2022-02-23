قزيط: تحدثنا مع ستيفاني حول ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي

أعلن عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، أن اللقاء الذي جمعه وعبدالله جوان بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، تمحور حول ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والدفع بعملية التوافق السياسي دون إقصاء أو انحياز لطرف على حساب آخر.

وقال قزيط، في تصريحات لموقع «عربي 21» الممول من قطر: “أوضحنا لستيفاني الخروقات القانونية لقرارات مجلس النواب وعدم الوقوف عند الاستشارة الملزمة التي يجب أن يستمع لها ويتقيد بها البرلمان عند أخذ القرارات”، على حد قوله.

وأضاف “ركزنا خلال الاجتماع على أن المعالجة القانونية لمسار التوافق تجاوزها الزمن كون استشارة مجلس الدولة يجب أن تكون قبل تصويت البرلمان وليس بعده، كما شرحنا لستيفاني أننا كمجلس دولة على مسافة واحدة من الجميع وهدفنا الحفاظ على وحدة البلاد وسلمها الأهلي سواء بقيت الحكومة الحالية أو جاءت الأخرى”، بحسب تعبيره.

وتابع “الحقيقة كل ما نستطيع القيام به اليوم هو عملية ترقيع سياسي لمسار التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب يفضي في النهاية إلى ترميم العملية السياسية برمتها لتمر الأزمة بسلام دون احتراب أو انقسام”، وفقا لوصفه.