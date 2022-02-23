6 حالات «كورونا» في «عزل سرت» واستمرار توقف مصنع الأكسجين

قال مصدر طبي بمركز العزل سرت، إن عدد الحالات الإيوائية المرضية المصابة بفيروس كورونا داخل المركز، وصل إلى 6 حالات، منهم أربعة رجال من كبار السن، وسيدتان.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن 4 حالات موجودين على التنفس الصناعي، وحالتين على جهاز الأكسجين السائل.

فيما لفت إلى استمرار توقف مصنع الأكسجين بالمركز للأسبوع الثالث على التوالي، منتقدًا تجاهل إدارة الأزمة بوزارة الصحة للأمر.

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أوضح المصدر، أن مركز عزل سرت ومنذ توقف مصنع الأكسجين يعتمد على استجلاب كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين، عن طريق استئجار سيارة نقل من مصراتة إلى سرت، بشكل يومي، لتوفير الأكسجين للحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا النزيلة في المركز.