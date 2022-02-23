جلسة توعوية تستهدف الرفع من كفاءة الموظفات بمفوضية الانتخابات

العنوان – طرابلس

أقيم في مقر المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، جلسة توعوية تستهدف الرفع من كفاءة الموظفات بالمفوضية وزيادة حصيلتهن المعرفية.

وقالت مسؤول وحدة دعم المرأة بالمفوضية سوزان حمي :”إن الجلسة تأتي تنفيذا لخطة الوحدة للعام 2022 م لدعم المرأة داخل المفوضية”.

وأضافت حمي أن الجلسة تستهدف رفع مستوى وعي المراة المجتمعي والصحي.

وأكدت أن هذا الأمر يعزز ويسهل مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة وأهمها المشاركة الانتخابية.

يشار إلى أن الجلسة تمت تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية. بالتعاون مع وحدة دعم وتمكين المرأة في اللجنة الدولية للإنقاذ وبدعم من منظمة اليونسيف.