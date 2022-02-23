مليون برميل من ميناء الحريقة النفطي في طبرق إلى بريطانيا

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الأربعاء. إن الناقلة النفطية (ماتالا) رست اليوم في الميناء.

وأضاف المصدر. لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة سوف تشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى بريطانيا.

وأوضح المصدر. أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 230 ألف برميل.

وأكد المصدر. أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإاحترازية. لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار إلى أن الناقلة النفطية (ماتالا). هي الناقلة النفطية الخامسة خلال شهر فبراير الجاري. التي استقبلها ميناء الحريقة النفطي في طبرق.