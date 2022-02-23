وليامز تحض الفاعلين السياسيين بالحفاظ على خطاب الحوار المدني في ليبيا

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، على ضرورة قيام الفاعلين السياسيين الليبيين بالحفاظ على خطاب الحوار المدني في جو من الهدوء.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة اليابان والمنسق الخاص لليبيا في تونس، ماساكي أماديرا، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، وفق تغريدة وليامز على “تويتر”.

وقدمت وليامز خلال اللقاء شكرها إلى اليابان على دعمها السخي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك تقديم الدعم الفني للانتخابات.