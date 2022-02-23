مصباح أوحيدة: نحتاج حكومة مصغرة للوصول للانتخابات

أكد مصباح أوحيدة، عضو مجلس النواب، على أن الوضع الذي تمر فيه ليبيا حاليا يحتاج إلى حكومة مصغرة للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وقال «أوحيدة»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «‏نحتاج الى حكومة مصغرة فاعلة للوصول الى انتخابات قبل نهاية العام الحالي».

ومن جهة أخرى، صرح عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة ، إن عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة تشكيلها سيكون تقريباً 27 حقيبة.

وستكون موزعة بين الأقاليم الثلاث والدوائر الانتخابية، على نفس النهج السابق في تشكيل الحكومات السابقة .

وعبّر اوحيدة في تصريح تليفزيوني عن تمنيه أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط مختصرة لا تزيد عن 15 حقيبة،

وتتمثل فيها كل الدوائر بشخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والقدرة، لتكون الحكومة على مستوى التحديات الراهنة والقادمة .