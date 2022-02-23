زيدان: البعثة الأممية تركز في الوقت الراهن على ضرورة تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات

ليبيا – قال الباحث الليبي المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية فرج زيدان إن البعثة الأممية تركز في الوقت الراهن على ضرورة تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن إدراك البعثة ومن خلفها بعض الأطراف، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بأن استمرار الدبيبة في موقعه قد يعرقل إجراء الانتخابات مجددًا.

زيدان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء، أوضح أن وجود وليامز في موقعها الحالي كمستشارة أممية هو لترجمة المخططات الأميركية في ليبيا عبر بوابة البعثة، بعد أن أفشل الفيتو الروسي إعادتها لموقع رئيس البعثة.

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