الحويج يتابع إعداد الخارطة الاستثمارية وآلية استكمالها

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بمقر الوزارة اجتماعا لمتابعة إعداد الخارطة الاستثمارية والمراحل المنجزة وآلية استكمالها.

وناقش الحضور خلال الاجتماع الصعوبات التي تواجه استكمال الخارطة وسبل إنجازها، كما تمت مناقشة آلية التنسيق والتعاون بين الجهات التابعة وذات العلاقة لإعدادها وتنفيذها وفق خطة عمل الوزارة للسنة الحالية الهادفة لتفعيل قطاعات الاستثمار والتجارة ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والمساهمة في تطوير البنية التحتية بكافة القطاعات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

كما أكد الوزير على ضرورة تنفيذ الخارطة الاستثمارية وفق الموارد الطبيعية المتوفرة بكل منطقة وتوزيع المشاريع الاستثمارية بما يحقق التنوع الاقتصادي واستكمالها في أقرب وقت حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

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