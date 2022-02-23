أبو جناح يتابع مع وفد طبي تركي تنفيذ مذكرة تفاهم بين البلدين

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، صباح اليوم الأربعاء ، وفدًا من وزارة الصحة التركية، لمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة بالبلدين، في أغسطس 2021.

وبحسب إيجاز صحفي لمكتب أبو جناح، ضم الوفد التركي المدير العام بالمستشفيات العامة “عوني اويقار سيحان”، والمدير العام للخدمات الصحية العاجلة “اراي تشينار” ,ورئيس مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التركية طولغا كاراكان”، والمدير العام لأنظمة المعلومات الصحية “ماهر اوغلو “والمدير العام بالاستثمارات الصحية “حسين إنجة اوز” ,ورئيس الدائرة بالعلاقات الثنائية والمدير العام لشركة الخدمات الصحية الدولية المساهمة “محمد قيليتش كايا”.

هذا وحضر الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة ،وأعضاء لجنة متابعة مذكرة التفاهم المشكلة من وزارة الصحة الليبية.

من جانبه، رحّب أبوجناح بالوفد التركي، وعبّر عن تطلعات وزارة الصحة لتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الصحة التركية لدعم الخدمات الطبية في ليبيا، كما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء الوفد التركي، لزيارة المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية، للاستفادة من خبرات المختصين بالجانب الصحي من دولة تركيا، في تحسين الخدمات الطبية بالمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات العامة بالجنوب.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الصحة الليبية والتركية، يضطلع الطرف التركي بأنشطة في نطاق المساعدات الإنسانية في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، خاصة تطوير خدمات الرعاية الصحية المحددة في إطار التعاون، ومكافحة جائحة كورونا، كما يتولى الطرف التركي إدارة وتشغيل المستشفيات المحددة بشكل مشترك، ويلتزم الطرفان بالامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا، بما فيها تلك المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الطبية.

ويدعم الطرف التركي بموجب الحقوق والالتزامات المتفق عليها بين الطرفين، توفير الأجهزة الطبية والمستهلكات والأدوية اللازمة لتشغيل المستشفى، كما سيقدم الطرف التركي الدعم الفني لصيانة وإصلاح الأجهزة الطبية التي يستخدمها.