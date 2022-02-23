بوجناح يبحث مع وفد وزارة الصحة التركية مذكرة التفاهم بين البلدين

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح مع وفد من وزارة الصحة التركية، وذلك في إطار متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين خلال شهر أغسطس من العام 2021.

ودعا أبو جناح، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، الوفد إلى زيارة المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية، للاستفادة من خبرات المتخصصين الأتراك، في تحسين الخدمات الطبية بالمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات العامة بالجنوب.

جديرٌ بالذكر أن من بين بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين اضطلاع الطرف التركي بأنشطة في نطاق المساعدات الإنسانية في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، خاصة تطوير خدمات الرعاية الصحية المحددة في إطار التعاون إلى جانب مكافحة كورونا، فضلاً عن إدارة المستشفيات وتوفيره الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لتشغيل المستشفيات إضافة إلى تقديم الدعم الفني لصيانة وإصلاح الأجهزة الطبية.