فريق مشروع السيولة: الأرصدة بخزائن فروع المصارف تفوق 2.7 مليار دينار

العنوان – طرابلس

أكد فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي توفر أرصدة كبيرة بخزائن فروع المصارف تفوق 2.7 مليار دينار.

وأوضح الفريق بحسب صحيفة صدى الاقتصادية توفر السيولة لدى كافة فروع المصارف التجارية و أقسام الإصدار.

وذكر الفريق أن السيولة في فروع مصرف الجمهورية 491 مليون. و 207 مليون فروع المصرف التجاري الوطني و 213 مليون فروع مصرف الوحدة.

وأكد فريق مشروع السيولة أن 106 مليون في فروع مصرف الصحاري و 99.5 مليون فروع مصرف شمال أفريقيا و 45 مليون مصرف الخليج الأول الليبي.

وأفاد أن أرصدة مصرف التجارة والتنمية 23 مليون، و 663 مليون مصرف الأمان و 29 مليون مصرف الواحة و 137 مليون مصرف النوران و 167 مليون المصرف المتحد و 17 مليون مصرف السراي.

وأضاف الفريق أن أرصدة المصرف الإسلامي الليبي 215 مليون و 134 مليون مصرف اليقين و15 مليون مصرف الأندلس و 86 مليون الوفاء و 13 مليون مصرف التضامن و29 مليون دينار مصرف المتوسط.

وأشار إلى أن أرصدة مصرف الاجماع العربي 900 ألف دينار، و 7 مليون دينار المصرف الليبي الخارجي.

وأكد فريق السيولة بأنه سيتم تزويد المصارف التجارية باحتياجاتها من السيولة بشكل دوري دون توقف لتمكين فروع المصارف من توزيع السيولة على زبائنها.