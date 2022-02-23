بوراس: وليامز هدفها إجراء الانتخابات واحترام رغبة الليبيين

ليبيا – دافعت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، عن مواقف ستيفاني وليامز، مؤكدة أن المستشارةالأممية أكدت دومًا أن هدفها الرئيس هو إجراء الانتخابات، واحترام رغبة أكثر من مليوني ونصف مواطن سجلوا أسماءهم للمشاركة بالاستحقاق المنتظر، وبالتالي فهي تتحرك بشكل طبيعي، وتواصل لقاءاتها مع مختلف الأطراف والقوى المؤثرة بالمشهد السياسي.

بوراس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء، رأت أن وليامز أمام معسكرين منقسمين حول مشروع إعادة بناء السلطة؛ الأول يدعو للذهاب للانتخابات دون معالجة الواقع، والثاني يرى أن الطريق للانتخابات لن يتم إلا عبر حكومة جديدة تمهد لها.

وأضافت بوراس: ولذلك فالمشهد معقد بدرجة كبيرة، وبات يرتهن لمشاريع وحسابات الربح والخسارة، كما أن عوامل القوة القاهرة التي حالت دون إتمام الانتخابات، لا تزال موجودة بل وتتطور، والتعامل مع هذا الواقع يحتاج إلى كثير من الهدوء والحكمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية