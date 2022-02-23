ستيفاني: شكرت اليابان على دعمها السخي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا

وجهت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، الشكر إلى ماساكي أماديرا، القائم بأعمال سفارة اليابان والمنسق الخاص لليبيا في تونس على دعم بلاده لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك تقديم الدعم الفني للانتخابات.

وقال «وليامز»، في تغريدة لها، «سررتُ اليوم بلقاء ماساكي أماديرا، القائم بأعمال سفارة اليابان والمنسق الخاص لليبيا في تونس، لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا».

وأضافت «وجهت الشكر إلى أماديرا على دعم اليابان السخي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك تقديم الدعم الفني للانتخابات».

وتابعت «تطرقنا إلى ضرورة قيام الفاعلين السياسيين الليبيين بالحفاظ على خطاب الحوار المدني في جو من الهدوء».