رئيس لجنة الحكم المحلي يؤكد على أهمية قضية تمكين المرأة اقتصاديًا في جميع المناطق

ليبيا – أجتمع رئيس لجنة الحكم المحلي إدريس عمران عبر التقنية الافتراضية مع مدير قسم دعم المراة في الوكالة الألمانية للتعاون فيتوريا كابريسي، وذلك للاطلاع على برامج الوكالة والتحديات التي تواجهها.

عمران استمع وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس إلى وصف عام لمشاريع الوكالة المتعلقة بإنشاء مراكز لتدريب المرأة في مختلف بلديات ليبيا، والتي تهدف لتمكينها أقتصاديا وإعدادها لسوق العمل.

وناقش رئيس لجنة الحكم المحلي توسيع برامج الوكالة لتشمل بلديات إضافية، مشددًا على أهمية قضية تمكين المرأة اقتصاديًا في جميع المناطق.

وأشار إلى حرص لجنة الحكم المحلي على دعم مشاريع الوكالة، مجددًا شكره لمجهوداتها وللدعم المقدم من الجانب الألماني.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية أستمرار التنسيق والتشاور والوضع في الاعتبار آراء الجانب الليبي وملاحظاته ودور المجتمع المدني.

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