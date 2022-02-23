اللافي يؤكد دعم ليبيا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي،على استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية وحق العودة للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين اللافي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال لقائه السفير محمد رحال، والذي استعرض معه الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والذي تضاعف في الآونة الأخيرة، خاصةً مع انشغال العالم بالأزمة “الروسية الأوكرانية”.

وأشاد السفير رحال، خلال اللقاء الذي عقد اليوم بالعاصمة، بمواقف طرابلس الداعمة للقضية الفلسطينية، معربًا عن أمله في إجراء الانتخابات في ليبيا؛ لضمان استقرارها مما يمكنها من ممارسة دورها الداعم للقضية عربيًا وإقليميًا.

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