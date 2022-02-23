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قائمة الأسماء الممنوعة مزورة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر إن قائمة الأسماء الممنوعة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزورة.

وأوضح بالتمر في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن الورقة التي يتم تداولها لم تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية. مؤكداً عدم صدور أي قائمة بخصوص الأسماء الممنوعة.

يذكر أن عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت قائمة تحوي على أسماء ممنوعة صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية. 

 

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