الحويج يبحث مع اللجنة العليا بشبكة ليبيا للتجارة خطة عمل 2022-2024

عقدت اللجنة العليا بشبكة ليبيا للتجارة اجتماعها العادي الأول لسنة 2022 م برئاسة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة وضمّ الأعضاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة و وزارة التخطيط ومصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك .

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة، فإن الاجتماع جاء لاستعراض مشروع خطة عمل شبكة ليبيا للتجارة للفترة 2022 – 2024 م بعرض مرئي يتضمن البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة.

واطلعت اللجنة العليا بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بشبكة ليبيا للتجارة على تقرير نشاط الإدارة للعام 2021 م ، كما ناقشت قرار مجلس الوزراء رقم 681 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم شبكة ليبيا للتجارة والإجراءات المطلوب اعتمادها في اطار تنفيذ القرار.