الأعلى للدولة يناقش التعديل الدستوري في جلسة رسمية

يناقش المجلس الأعلى للدولة في جلسته الرسمية اليوم الأربعاء، التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب خلال المدة القريبة الماضية.

كما يبحث المجلس في جلسته التي حملت الرقم 74 ضمن جلساته الرسمية، مستجدات الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد اعتبر أن إصدار مجلس النواب قرار تكليف رئيس للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن، إجراء غير سليم.

جدير بالذكر أن المجلس قد ذكر في بيان صادر عنه منتصف فبراير الجاري، أن التعديل الدستوري الثاني عشر تغيير رئيس الوزراء، هي قرارات غير نهائية، مشيراً إلى أن قرار المجلس بالخصوص سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة.

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