اختتام دورة تدريبية في مجال كتابة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمحروقة الشاطئ

نظمت بكلية العلوم الهندسية والتقنية بمحروقة الشاطئ دورة تدريبية حول كتابة المقترحات ضمن مشروع مبادر؛ أحد المشاريع الفائزة في برنامج القيادات الشبابية الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

واستمرت الورشة لمدة 4 أيام واستهدفت 20 مشاركا ومشاركة من نشطاء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ضمن نطاق وادي الشاطي، تلقى المتدربين خلالها تدريبا على عدد من المهارات في كتابة التقارير وكتابة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديمها للجهات المانحة ليستفيد منها المجتمع ، هذا وتم في نهاية الدورة توزيع شهائد المشاركة على المشاركين وتكريم المدرب وعدد من الحضور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا