باشاغا يسابق الزمن لتشكيل حكومته

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يسابق رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، الزمن من أجل استكمال تشكيل حكومته وعرضها أمام البرلمان. بعد تأجيل جلسة الثقة، وسط تمسك رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بالسلطة.

وأكد المكتب الإعلامي لباشاغا، في بيان، أمس الثلاثاء، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تُجرى بطريقة سلسة وفعّالة دون أية عقبات.

التشكيلة الوزارية

وأشار البيان إلى أن التشكيلة الوزارية ستقدم إلى البرلمان لنيل الثقة في موعدها المقرر، وستراعي معايير الكفاءة، والقدرة، والمشاركة الوطنية الشاملة.

في السياق، أكد البرلماني سعد المريمي، أن ”باشاغا“ يواصل مشاوراته مع النواب، والأطراف السياسية. من أجل الانتهاء من توزيع الحقائب الوزارية وسط مخاوف من تكريس المحاصصة السياسية في البلاد.

وقال المريمي إن ”حكومة الدبيبة انتهت، يوم 24 ديسمبر، من الناحية القانونية، ومجلس النواب أيضًا سحب منها الثقة، في نوفمبر الماضي. وبالتالي تصبح حكومة الدبيبة حكومة تصريف أعمال من الناحية القانونية“.

ويليامز تتخلى عن الدبيبة

من جهتها، قالت مصادر برلمانية ليبية مطلعة إن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز تتجه إلى التخلي عن رئيس الحكومة الحالي، فتحي باشاغا. لاسيما بعد تأكيدها على أهمية استمرارية التوافق بين مجلسي النواب والدولة، والهدوء في ليبيا.

وشددت ستيفاني وليامز، الثلاثاء، على ”أهمية استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية بشكل بنَّاء ومسؤول مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى“. وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على ”تويتر“.

2/2 أكدنا في الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا.

وتطرقتُ إلى درجة التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت يملكون الحق في المطالبة بإجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري وقوانين انتخابية سليمة. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 22, 2022

لقاءات محلية

وقالت وليامز إنها التقت، يوم الإثنين، في طرابلس وفدًا من المجلس الأعلى للدولة يضم رئيس اللجنة القانونية عادل كرموس. ورئيس لجنة المصالحة الوطنية خليفة ذويب، ورئيس لجنة مكافحة الفساد محمد أبوسنينة، ومقرر المجلس سعيد كلا.

وأضافت وليامز أن وفد المجلس الأعلى للدولة أطلعها خلال اللقاء على سير عمل لجنتي خريطة الطريق التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى. وحول التوافق القائم بين المجلسين، مشددة على أهمية ”استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية بشكل بناء ومسؤول مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى.

2/1 التقيتُ يوم أمس في طرابلس بوفد من المجلس الأعلى للدولة يضم السيد عادل كرموس، رئيس اللجنة القانونية والسيد خليفة ذويب، رئيس لجنة المصالحة الوطنية والسيد محمد أبو سنينة، رئيس لجنة مكافحة الفساد والسيد سعيد كلا، مقرر المجلس. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 22, 2022

ويليامز تشارك في جلسة منح الثقة لباشاغا

وقالت مصادر برلمانية، إن البرلمان يستعد لمراسلة ”ويليامز“ لحضور جلسة منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا. باعتبار أن الموقف الأممي سيكون حاسمًا في نزاع الشرعية.

وأكدت المصادر أن الكفة بدأت تميل بشكل لافت لـ“باشاغا“ خاصة بعد الدعم الذي حظي به بشكل متزايد. من عدة قوى في الداخل، و على المستويين الإقليمي و الدولي.