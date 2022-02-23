الصفراني: التعديل الدستوري نافذ ولا يحتاج إلا تنفيذه

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالسلام الصفراني، أن جلسة اليوم الأربعاء للمجلس كانت لاستماع الأعضاء حول التطورات الأخيرة بعد إقرار التعديل الدستوري.

واضاف الصفراني، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات المطلوبة في التوافق بين مجلسي النواب والدولة توفرت حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي.

وشدد على أن التعديل الدستوري نافذ ولا يحتاج فقط إلا تنفيذ لما ورد فيه، والمطلوب من مجلس الدولة تقديم التزكيات حول تسمية رئيس الحكومة، وهذا قد تحقق.

وكان مجلس الدولة عقد اليوم الإربعاء بطرابلس جلسته الـ 74 لمناقشة التعديل الدستوري الـ12 الذى أصدره البرلمان وكذلك مستجدات الأوضاع السياسية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس