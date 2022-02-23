وفاة عضو مجلس النواب عن صبراتة فرج عبد المالك

أعلن عضو مجلس النواب صالح أفحيمة، عن وفاة البرلماني فرج عبد المالك، اليوم الأربعاء.

وعضو مجلس النواب فرج عبد المالك، هو برلماني ليبي عن مدينة صبراته،وقد أدلى بتصريحات صحفية قبيل وفاته قال خلالها إن عدد من أعضاء مجلس النواب سيطالبون الدبيبة بتعديل وزاري يشمل معظم الوزارات. داعيا إلى ضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية لعبثية عملها، وتكليف مجلس إدارة جديد.

وتابع عبد الملك،أنه لا يعلمون حتى الآن كأعضاء مجلس النواب، جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، لأنه يوضع على مزاج رئاسة المجلس، على حد قوله، متابعا إنه منذ صدور قوانين الانتخابات “المعيبة”، على حد وصفه، حذرنا منها ونبهنا إلى أنها ستكون عرضة للطعون، لأنها لم تتخذ من قاعة البرلمان بل استفردت رئاسة النواب، باتخاذها لأغراض هي تعرفها، متابعا، قد نتمكن من تغيير هذه القوانين في الجلسة المقبلة، وسندعو الى العودة إلى الدستور والاستفتاء عليه ومن ثَم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. قائلا: نرحب بأي اتفاق ليبي دون تدخل أجنبي.