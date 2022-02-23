وفاة عضو مجلس النواب عن صبراتة فرج عبدالمالك

أعلن أعضاء بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وفاة زميلهم عضو المجلس عن مدينة صبراتة فرج عبدالمالك بعد معاناته من المرض جراء إصابته بفيروس «كورونا»، مقدمين تعازيهم لذويه.

وكان النائب الراحل فرج عبدالمالك من دعاة الحوار ولم الشمل وتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في ليبيا، ومناديًا بتحسين العلاقات مع دول الجوار للمساهمة في تأمين الدولة.

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والنائب فرج عبدالمالك، هو الثاني من أعضاء مجلس النواب الذي يتوفى جراء إصابته بفيروس «كورونا» بعد زميله عضو المجلس عن الزنتان وعضو ملتقى الحوار الراحل عمر غيث قرميل، الذي توفي أيضًا جراء معاناته من الإصابة بالفيروس في 13 ديسمبر 2021.

وسبق أن غيب الموت عددًا من أعضاء مجلس النواب، من بينهم النائبة منى الغيثي والنائب فرج بوهاشم اللذين توفيا جراء حوادث سير، وآمال بعيو وأبوبكر ميلاد وعمر قرميل الذين توفوا جراء معاناة مع المرض.