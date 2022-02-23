“شركة الكهرباء” تحذر من التشغيل المستمر للإضاءة

تقرير/218

حذّرت الشركة العامة للكهرباء المواطنين والجهات الخاصة والعامة على حدٍ سواء، من مغبة الإسراف في تشغيل الإضاءة على مدار اليوم دون انقطاع.

ولفتت الشركة عبر منشور توعوي على حسابها الرسمي في فيس بوك، أن هذه الظاهرة انتشرت وبشكل ملحوظ، خاصة بالمحلات التجارية والأسواق والصالات ومعارض السيارات.

وقالت الشركة في منشورها إن المصابيح والكواشف، يتم تشغيلها بأعداد كبيرة دون أن تُطفأ ليلاً وتستمر حتى أثناء الفترة النهارية، ما يسبب في المزيد من إهدار الطاقة الكهربائية ورفع معدلات الاستهلاك إلى أعلى مستوياتها.

ودَعَت الشركة الجميع من أجل “التعاون التام مع الشركة العامة للكهرباء من خلال التقليل من استخدام الإضاءة، والاكتفاء بما تحتاجه وإطفاء المصابيح والكواشف عند إغلاق المحل أو السوق أو المرفق العام أو الخاص، بالفترة الليلية أو فترة الظهيرة للمساهمة في التقليل من استهلاك الكهرباء والحفاظ على معدلات أداء الشبكة.

ويأتي تنويه الشركة العامة للكهرباء في ظل ما تعانيه من عراقيل ومشاكل، منها المبالغة في الاستهلاك وعدم ترشيده، إضافة إلى ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية والكوابل النحاسية وخطوط الضغط العالي، ناهيك عن تقاعس الكثير من المواطنين والجهات الخاصة والعامة في تسديد ما تراكم عليهم من ديون مقابل تزويدهم بالكهرباء، وهي ظاهرة منتشرة طيلة العقد الأخير في أكثر ربوع البلاد.

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