التغييرات الاحترازية الخاصة بالمسافرين

اخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح اليوم الأربعاء إصدار تعميم بتغيير بعض الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمسافرين .

وأضاف السايح أن تحديث البروتوكول الخاص بالمسافرين والقادمين لبلادنا عبر المنافذ أن يكون قد تلقى جرعتين أو أكثر. من الطعم المضاد لفيروس كورونا، بشرط أن تكون قد مرت مدة لا تقل عن 14 يوما. ولا تزيد عن 6 أشهر.

وأوضح أنه في هذه الحالة لا يطلب تحليل (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا. من المسافرين على الرحلات الداخلية مع إلزامهم بلبس الكمامة طيلة فترة الرحلة.

وأكد عدم طلب تحليل (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا على المسافرين. إلى الدول التي لا تشترط هذا التحليل قبل السفر.

وأفاد مدير المركز بعدم طلب تحليل (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا على القادمين إلى بلادنا إلا في حالة اشتباه في أحد الركاب يتم إجراء الاختبار السريع في المنفذ.

وشدد السايح على الأشخاص الحاصلين على جرعة واحدة أو لم يتلقوا أي جرعة، أن يكون المسافر حائزا على شهادة سالبة باختبار (RT-PCR) تفيد عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأكد مدير المركز على أن يكون الاختبار قد تم إجراؤه قبل الوصول إلى المنافذ الليبية بمدة لا تزيد عن (72 ساعة) ، مع التعهد بالالتزام بالعزل الذاتي لمدة (10 أيام) في فندق الإقامة، مع إمكانية تقليل مدة الحجر إلى (5 أيام) في حال اجراء الاختبار السريع أو اختبار (RT-PCR) باليوم الخامس والحصول على نتيجة سلبية .

وذكر أنه وفقًا للتحديث يسمح للأطفال دون عمر (12 عام) بالدخول لليبيا بغض النظر عن حالة التطعيم بشرط عدم وجود أعراض عليهم.

ولفت إلى أنه في حال وجود حالة اشتباه لدى أحد الأطفال القادمين لليبيا يتم إجراء الاختبار السريع في المنفذ.

وشدد السايح على ضرورة الامتثال بالتدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بجائحة كورونا في المنافذ الليبية مثل ارتداء الكمامة ، والتباعد الجسدي.