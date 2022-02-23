روسيا: تأمل ألا يؤدي تأجيل انتخابات ليبيا لتصعيد التوترات العسكرية والسياسية

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في ألا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة بليبيا التي كان من المقرر إجراؤها في يناير الماضي إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية هناك.

وجاء في كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام المشاركين في مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر لنادي فالداي الدولي التي تلا نصها نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا وفق ما أورده موقع روسيا اليوم: “نأمل ألا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 يناير الماضي إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية وألا يؤدي إلى تجميد العملية السياسية”.

وأشار لافروف إلى أن بلاده تحافظ على علاقات مستقرة ومتوازنة مع جميع القوى السياسية الرائدة في غرب وشرق وجنوب ليبيا وقال إنه “سواء على المستوى الثنائي أم على المنصات لدولية فإننا نشجع السياسيين الليبيين على الانخراط في حوار بناء والبحث عن حل وسط”.