الحرس البلدي طرابلس: نحذر من بيع وشراء الكبدة المستوردة واللحوم المفرومة

وجهت مديرية الحرس البلدي بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، تحذيرا إلى جميع أصحاب الأنشطة التجارية بعدم بيع الكبدة المستوردة والالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

وذكر جهاز الحرس البلدي بطرابلس، في بيان له، «ننوه كافة أصحاب الأنشطة التجارية بالالتزام بالاشترطات الصحية وعدم استعمال أي من أنواع الصبغة أو الغش التجاري في بيع اللحوم وعدم بيع الكبدة المستوردة».

كما وجه الحرس البلدي نصائح للمواطنين أثناء التسوق بضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم التي لابد أن تكون طازجة وعدم شراء المفروم الجاهز حرصا على سلامتهم.