الهادي: مجلس الدولة سيعقد جلسة تشاورية للبت في تشكيل الحكومة الجديدة

ليبيا – أكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الاستشاري محمد الهادي أن رئاسة المجلس قررت عقد جلسة الأربعاء، بعد مطالبة 54 عضوًا في المجلس بالإسراع في عقد جلسة للبت في كثير من الأمور.

الهادي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري ،أضاف: “أن جلسة تشاورية لأعضاء المجلس تعقد الأربعاء، لكن ليس في مقر المجلس، لكنها ستكون في مقر مبنى الدعوة الإسلامية، وحتى الآن ستكون الجلسة تشاورية وفقط ولن تتخذ فيها أي قرارات، لكن متوقع أن يجد جديد خلال الانعقاد”.

وحول سبب تغيير مكان انعقاد الجلسة والذي أثار لغطًا، أوضح الهادي قائلًا: “في الأصل ليس هناك مكان محدد لانعقاد جلسات المجلس، وتعقد في الغالب في قاعات معينة تم حجزها قبل الإعلان عن موعد الانعقاد وتحديد المكان”.

الهادي بين أنه كان من المفترض عقد جلسة منذ فترة يتم فيها مناقشة ما تم من اتفاقات بين لجنتي خارطة الطريق في المجلسين خاصة قرارات التعديل الدستوري وقرار البرلمان تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة، لكنها تأخرت حتى اليوم.

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