“الحكم المحلي” تستحدث وحدة وقاية صحية بتاورغاء

وافق وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، على استحداث وحدة وقاية صحية بتاورغاء لمكافحة مسببات ونواقل الأمراض، ومنها مسببات مرض اللشمانيا الجلدية المنتشرة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمديريات شؤون الإصحاح البيئي، الذي ترأسه التومي أمس الثلاثاء، وتعهد فيه بإصدار قرارات تعيينات للفنيين للعمل بالإدارة المستحدثة، بالإضافة لمعالجة أزمة مكب النفايات الذي لا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية والبيئية عبر التواصل مع وزارة الإسكان والتعمير بخصوص نقل وجمع مخلفات البناء.

جدير بالذكر أن مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، طالب وزارة الحكم المحلي بالتدخل ومعالجة الملف البيئي، وعلى رأسه مكافحة مرض اللشمانيا ونقل مخلفات البناء والهدم الموجودة في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية