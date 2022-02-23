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المركزي يرسل شحنة سيولة إلى مطار بنينا بقيمة 50 مليون دينار

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة بقيمة 50 مليون دينار إلى مطار بنينا.

هذا وأوضح المركزي أن هذه الشحنة ستوزع على فروع المصارف التجارية ببنغازي، مؤكدا استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات إلى كافة فروع المصارف في البلاد وفقا لخطته المتبعة.

 

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قناة ليبيا

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