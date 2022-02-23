الحبري يبحث مع لجنة التخطيط والمالية بالنواب ومجلس التخطيط الوطني مقترح جدول المرتبات الموحد

ناقش نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري المقترحات المقدمة من لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب ومركز البحوث الاقتصادية ومجلس التخطيط الوطني، جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة والذي سبق وأن أحيل إلى البرلمان لمناقشته وإصداره بقانون بخصوصه.

وتطرق الاجتماع إلى شرح المقترحات وأهم المواد الذي تضمنها مشروع القانون والذي يسعى البرلمان من خلاله إلى إقرار العدالة الاجتماعية ومعالجة التفاوت بين الدرجات العليا والدنيا، حيث وضعت عدد من المقترحات بشأن جدول المرتبات.

واتفق الحاضرون على تكثيف الاجتماعات للخروج بجدول مرتبات يحقق العدالة ويرفع الدخل الحقيقي ويتوافق مع إمكانيات الدولة.