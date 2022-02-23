الوطني لمكافحة الأمراض يعتمد بروتوكولا جديدا للمسافرين والقادمين إلى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بروتوكولا جديدا خاصا بالمسافرين والقادمين إلى ليبيا ممن تلقوا جرعتين أو أكثر من اللقاح المضاد لكورونا.

وفي تعميم موجه إلى وزارة المواصلات، دعا المركز الوطني إلى عدم طلب تحليل (بي سي أر) من المسافرين على الرحلات الداخلية مع إلزامهم بلبس الكمامة مدة الرحلة، والذين لم تتخطى فترة تلقيهم اللقاح 6 أشهر.

وأوضح المركز الوطني أنه لا يتطلب تحليل (بي سي أر) على المسافرين إلى الدول التي لا تشترط التحليل بهدف السفر، وكذلك عدم الطلب التحليل من القادمين إلى ليبيا إلا في حالة الاشتباه في إصابة أحد ركاب الرحلة.

وأكد المركز الوطني ضرورة إحضار تحليل (بي سي أر) للقادمين إلى ليبيا، والحاصلين على جرعة واحدة أو لم يتلقوا أي جرعة، بحيث لا يزيد التحليل فترة 72 ساعة قبل الوصول إلى المنافذ الليبية، مع التعهد بالعزل لمدة 10 أيام أو التقليل إلى 5 أيام في حالة أجرى اختبار في اليوم الخامس ونتيجته سالبة.

وأشار المركز الوطني إلى أنّه يُسمح للأطفال دون 12 عاما بالدخول إلى ليبيا بغض النظر عن حالة التطعيم.

وشدّد المركز الوطني على ضرورة الامتثال إلى التدابير الوقائية في المنافذ الرسمية الليبية، والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة.