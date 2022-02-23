الحبري يبحث مع مجلس التخطيط الوطني المقترحات المطروحة لجدول المرتبات الموحد

بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس التخطيط الوطني وعدد من المسؤولين والمتخصصين، المقترحات المقدمة فيما يتعلق بعمل جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في مكتب الحبري اليوم، المقترحات المقدمة من لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ومركز البحوث الاقتصادية ومجلس التخطيط الوطني، فيما يتعلق بجدول المرتبات الموحد، الذي سبق وأُحيل إلى البرلمان لمناقشته وإصدار بقانون بخصوصه.

ووفق بيان لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء، اليوم، تطرق الاجتماع إلى شرح المقترحات وأهم المواد، التي تضمنها مشروع القانون، ويسعى من خلاله البرلمان، لـ«إقرار العدالة الاجتماعية ومعالجة التفاوت بين الدرجات العليا والدنيا»، حيث وُضع عدد من المقترحات بشأن جدول المرتبات.

واتفق الحاضرون على تكثيف الاجتماعات للخروج بجدول مرتبات، «يحقق العدالة ويرفع الدخل الحقيقي ويتوافق مع إمكانات الدولة».

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وبحسب البيان، حضر الاجتماع رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح الحرير، ومدير إدارة رئاسة مجلس النواب الدكتور أشرف الكريمي، وعضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سند الحاسي، والدكتور عبدالجليل المنصوري أستاذ جامعي وخبير إداري، ووكيل وزارة المالية السابق إدريس الشريف، ومدير مركز البحوث الاقتصادية جامعة بنغازي، خالد الزايدي.

كما شارك في الاجتماع عن طريق «zoom»، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عمر تنتوش، وعضو اللجنة النائب عبدالمنعم بالكور، ووكيل عام مجلس التخطيط القومي سامي سعيد شلادي، ورئيس اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية محمد أبوذويح، ومهدي بشير وطارق الصديق، مستشاران ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

علي الحبري مع خبراء ومسؤولين لمناقشة جدول المرتبات الموحد, 23 فبراير 2022. (مصرف ليبيا المركزي في البيضاء)