“الصحة” تدشّن وحدة للكشف عن الأورام في مستشفى الزاوية

شهدت مدينة الزاوية -ظهر اليوم الأربعاء- تدشين وحدة الكشف عن الأورام، التابعة لمستشفى الزاوية التعليمي الذي أُفتتح خلال حفل قص شريطه “رمضان أبوجناح” نائب رئيس حكومة الوحدة والمكلف أيضاً بوزارة الصحة.

وحضر مراسم حفل الافتتاح -أيضاً- عميد بلدية الزاوية والأعضاء والمدير العام لمستشفى مدينة الزاوية التعليمي، والمدير المساعد، والمدير العام لمستشفى بلدة المطرد.

وعقد الوزير المكلف -على هامش الزيارة- اجتماعاً ضم أيضاً المدير العام لمستشفى الكلى، ومدير مركز العزل الصحي “بئر هويسة”، وبحث مع المجتمعين عملية استئناف المشاريع المتوقفة منذ سنة 2013 بمستشفى الزاوية التعليمي، كمشروع صيانة غرف العمليات المركزية، ومشروع صيانة الكتلة الشرقية بالمستشفى ومشروع صيانة أقسام الكلى والباطنة، ومشروع إنشاء قسم الأمراض السارية.

واطّلع “أبوجناح” من المسؤولين في القطاع على احتياجات المستشفى من أجهزة التشخيص والمعدات الخاصة بوحدة الكشف عن سرطان الثدي، كما استعرض مع مديري المستشفيات الأخرى المعنية المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية، متعهداً بتقديم الدعم اللازم للمرافق الصحية داخل البلدية، وتوفير احتياجاتها من مختلف الإمدادات الطبية.

يُشار إلى أنه أعقب الزيارة وحفل الافتتاح، إقامة ندوة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، نظمها المستشفى، استُعرضت خلالها آخر الإحصائيات حول انتشار المرض، فيما أكد الوزير المكلف رمضان أبوجناح خلال كلمة له في الندوة، على توجّه وزارة الصحة لدعم برامج التدريب لتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة ورفع كفاءاتهم.

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