أوحيدة: يجب أن يعمل الجميع على بناء دولة دون شعارات

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أهمية التخلص من الأحداث السابقة خصوصا وأن الجميع يريد بناء دولة مدنية مستقرة ولذا فإن الجميع مطالب بالعمل على ذلك دون شعارات.

وأشار أوحيدة في تصريحات صحفية إلى أن ثورة فبراير جاءت نتاج تراكمات من الغبن والقهر والحسرة والانحراف الكلي عن مسار الدولة الكلي الذي يفترض أن تتأسس.

وقال أوحيدة إن ما حدث في فبراير كان يفترض أن يحدث في السبعينيات والثمانينات، إلا أنه تأخر بسبب النظام القمعي الذي تأسس على أكذوبتين هما الإساءة لما قبله وتشويه المملكة وتاريخها وتاريخ الاستقلال، والأكذوبة الثانية هي المؤامرات والعدو الوهمي بحسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا