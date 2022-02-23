عون: قرار تغيير الحكومة من البرلمان يجب أن نحترمه

تحدث وزير النفط والغاز، محمد عون، عن تكليف مجلس النواب، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بقوله إنه يعتقد أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة بالحكمة ولن يتصاعد الوضع للقتال.

وقال عون في مقابلة مع شبكة “بلومبرج” الأمريكية: “البرلمان أصدر قرارا بتعيين رئيس وزراء جديدة، وطلبوا منه تشكيل حكومة، وأنا شخصيا أعتقد بأن الدبيبة سيتحلى بالحكمة، ولا أعتقد أن الوضع سيتصاعد للقتال، وهذا رأيي الشخصي”.

وتابع بقوله “في رأي الشخصي علينا الانتظار للأسبوع المقبل لحين تقديم تشكيلة الحكومة الجديدة، فأنا لا أتطلع أبدا للبقاء في السلطة، وأنا وزير النفط والغاز ومسألة قبول قرار تشكيل حكومة جديدة من عدمه ليس قراري بل هو قرار للبرلمان وعلينا أن نحترمه بأي حال”.

واستمر قائلا “من المنطقي أن نحترم قرارات البرلمان ونحرص على تنفيذها، وأعتقد أننا تعلمنا من التجربة بأن النفط هو ثروة ليبيا ولن يتأثر إنتاجه بأي صراعات”.

وتحدث عن أنه للأسف يحدث من وقت لآخر أن هناك مجموعات تعطل إنتاج النفط، لكنه وصفها بأنها مجرد “حوادث فردية”، وأنها تصرفات غير مقبولة، لكنها لا تؤثر بصورة كبيرة على إنتاج النفط، بحسب قوله.

ومضى بقوله: “كما تعلمون بسبب الظروف الحالية في البلاد نحاول ألا يقف قطاع النفط إلى جانب أي طرف، ونحاول أن نكون معتدلين ونتفهم الوضع بصورة كبيرة”.

وانتقل للحديث عن زيادة ليبيا من إنتاج الغاز وسط تصاعد أزمة أوكرانيا وروسيا وتأثيراتها على إمدادات الغاز في أوروبا، فقال: “ليبيا لا تنتج ما يكفي من الغاز لإحداث تغيير في الأمر، حتى لو كان هذا الأمر سيساعد الحكومة الأمريكية، ولكن زيادة معدلات الإنتاج يتطلب من دول شمال إفريقيا كلها زيادة إمداداتها من الغاز لأوروبا، ونحن ليس لدينا احتياطات كافية لزيادة هذا الإنتاج”.

وتطرق إلى عقود النفط مع إيطاليا بقوله: “لا نرى إيطاليا بطريقة مختلفة، فنحن لدينا فعليا معها عقود عديدة، أبرزها تلك التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط، ولا أشعر أن هذا الأمر سيختلف خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة”.