اللافي لسفير فلسطين: ليبيا مستمرة في دعم القضية الفلسطينية

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، الذي استعرض أمامه الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال، التي تضاعفت مع انشغال العالم بالأزمة الروسية – الأوكرانية.

وخلال اللقاء، تلقى النائب اتصال هاتفي من رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتيه، حيث أكد النائب على استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية، وحق العودة للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الجالية الفلسطينية في ليبيا تعيش مع أشقائهم الليبيين بكل احترام وتقدير.

من جهته، أشاد السفير بمواقف ليبيا الداعمة للقضية الفلسطينية، متمنيا إجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي لضمان استقرارها، حتى تتمكن من ممارسة دورها الداعم للقضية الفلسطينية عربياً وإقليمياً.