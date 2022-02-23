دبلوماسية إيطالية: الاستقرار السياسي في ليبيا من أولويات روما

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيرني، إن تحقيق الأمن في ليبيا ومساعدتها للوصول إلى استقرار سياسي دائم من أولويات الدبلوماسية الإيطالية.

جاء ذلك خلال لقائها سفير ليبيا عمر الترهوني، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الليبية في إيطاليا على «فيسبوك».

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وتركز اللقاء حول متابعة ملفات التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات بالملف السياسي الليبي.