مجددا رفضه التسليم.. الدبيبة: الهدف من وجودي في الحكومة هو تحقيق حلم الديمقراطية بانتخابات حقيقية

العنوان-طرابلس

جدد، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رفضه التسليم إلا لسلطة منتخبة من الشعب، معتبرًا أن الهدف من وجوده في الحكومة هو تحقيق “حلم الديمقراطية بانتخابات حقيقية”، على حد قوله.

جاء ذلك، في لقاء اليوم في طرابلس، مع مترشحين للانتخابات البرلمانية.

وصوّت، مجلس النواب الأيام الماضية، على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة، وكلفه بتشكيل الحكومة.

وقال الدبيبة، إن “مبادرة الانتخابات البرلمانية أطلقتها من أجل الليبيين ولا يمكن لأي قوة كانت أن تعارض إرادة الشعب الليبي”.

وأضاف، أنه “لم يكن هناك أي اتفاق على أن يجرى التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل”.

واعتبر الدبيبة، أنه تم “الزج بالبدء بالانتخابات الرئاسية “الصعبة” بدلا من البدء بالبرلمانية “السهلة”.

وقال، إن المفوضية العليا للانتخابات قالت إنه يشكل خطرًا على الأمن القومي، ولقبتني بـ”القوة القاهرة”.

وأضاف، “يريدون محاسبتي على حكومة عمرها 7 شهور. ما الذي قدموه خلال الـ 10 سنوات”.

وقال، “لن نتخلى عن الدستور بأي شكل، فمجلس النواب مدد لنفسه سنوات كثيرة”، وتساءل “هل هناك شخص يمثل الليبيين إلى الأبد؟”.

وأضاف، “ليس لدينا مشكلة في أن يأخذ النواب أموالا كثيرة، ولكن المهم هو ما يخرج عن هذا الجسم من قوانين وتشريعات”.

وواصل الدبيبة، “عندما تولينا مهمتنا، قدمنا جهودا كبيرة لإيقاف الحرب، ولن نلتفت للأمم المتحدة مجددا”.