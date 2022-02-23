العوامي: خطاب الدبيبة يمثل تهديدًا للحرب

ليبيا – اعتبرت صالحة أبو بكر العوامي الدبلوماسية في المندوبية الليبية باليونسكو أن خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، أمس الإثنين، يمثل تهديدًا بالحرب، مؤكدة أن مجلس النواب سيمنح الثقة لرئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاآغا، في الأيام المقبلة.

العوامي وردًا على سؤال وكالة “سبوتنيك”، الثلاثاء، حول ما جاء في خطاب الدبيبة، وإعلانه عن موعد للانتخابات البرلمانية وخارطة طريق جديدة، قالت العوامي: “إن هذا تهديد بالحرب، هذه المرة لا نعلم من هي الدولة المساندة له لإشعال فتيل الحرب مرة أخرى، كل الاحتمالات واردة ببدء الحرب ووقودها الشباب”.

وتابعت: “الشباب هم دائما الضحية”، مشيرة إلى أنه خلق حالة من الارتباك والجمود السياسي الذي سيؤدي إلى الانقسام السياسي.

وأوضحت الدبلوماسية الليبية أن رمي الدبيبة لحجر الانتخابات في مرمى الآخرين ليس حجة قوية؛ لأنهم جميعًا لا يريدون انتخابات ولن تحدث انتخابات خلال هذه الفترة الوجيزة، كما أشار إليها المتهورون من الطبقة السياسية حسب ما وصفهم الدبيبة خلال خطابه.

وتساءلت: “كيف لا يملك البرلمان اختصاصًا دستوريا إذا كان وجود حكومته غير دستوري؟”، مشيرة إلى أن التلاعب بالمصطلحات أصبح سيد الموقف، حينما يريدون السلطة، يكون برلمانًا شرعيًا وحين يسحب منهم الثقة أو تنتهي المدة المحددة للحكومة يصبح غير دستوري، ما هذا الهراء؟”.

وتابعت العوامي: “بالرغم من الأداء غير الجيد للبرلمان لكنه يظل آخر جسم انتخبه الليبيون وعلى الجميع تحمل مسؤولية خياراتهم التي أفرزت هذه الطبقة السياسية العرجاء”.

وأشارت العوامي إلى أن كلمة الدبيبة كانت كالمعتاد لشراء ذمم البسطاء من الشباب بشعارات فضفاضة لمزيد من كسب الوقت والتجمهر على قاعدة شعبية لإظهارها للعالم، ولكن يجب عليه احترام الشعب وعدم التهكم عليه بأساليب رخيصة.

وحول تأخر فتحي باشاآغا، في تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان وأسبابها وتداعياتها على الأزمة الليبية اعتبرت العوامي أن أسباب التأخير لإيجاد توافق بين الحقائب الوزارية، وبالطبع دائمًا هناك حقائب حساسة ولن يتم الاتفاق عليها بسهولة مثلًا كوزارة الخارجية والدفاع والمالية، وهذه الحقائب لا بد من وجود شخصيات تتفق عليها جميع الأطراف، ومن المقرر أن تكون جلسة منح الثقة لحكومة باشاآغا، الأسبوع القادم، وفقًا لما نشره نواب برلمانيون.

وأضافت: “عودنا من تشكيل الحكومات السابقة أن هناك ضغوطًا لفرض أشخاص معينين لخدمة طرف معين أو تيار معين على حساب الآخر، هذا أمر ليس بالجديد، فالضغوط تصل حتى الابتزاز السياسي في بعض الأحيان”.

وأردفت العوامي: “كما تعرفون منذ تدخلت المحاصصة الجهوية في تشكيل الحكومات لن نجد أي حكومة ناجحة؛ لأنها بنيت على عدم كفاءة الأداء الوظيفي الحكومي، بل ارتكزت على وضع أشخاص لترضية أطراف أو جهات أو مناطق بعينها”، مضيفة: “لذلك لم نخرج من هذا المستنقع وهذه العقلية التي لا تبني دولة”.

وواصلت العوامي حديثها: “لا بد من التركيز على اختيار الأشخاص المناسبين والتركيز على الخبرة والكفاءة”.

وبشأن رفض الدبيبة التسليم لباشاآغا وهل من المتوقع أن تتم مواجهات مسلحة بين الرجلين، أوضحت الدبلوماسية، أن الثقة ستمنح للحكومة الأيام القادمة من قبل البرلمان وسيعمل من المكان الذي يراه مناسبًا له، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تباشر الحكومة الجديدة عملها من سرت وهذا ما تم الاتفاق عليه مسبقا في الاتفاق السياسي والذي خالفه الدبيبة.

وعلى أي حال سواء في طرابلس أو غيرها كلها مدن ليبية، المهم أن يتم توحيد الصف وتوحيد الكلمة وتوحيد المؤسسات الحكومية، أضافت: “يكفي تشرذم انقسامات داخل الوطن”.

وتابعت الدبلوماسية حديثها: “لا أتوقع أن تحصل مواجهات مسلحة، سيحاول الدبيبة عدم التسليم ولكن في نهاية الأمر سيجد نفسه معزولًا إداريًا وسياسيًا محليًا ودوليًا”.

وردًا على سؤال حول القوة العسكرية التي يملكها باشاآغا وهل يستطيع السيطرة على مقرات استراتيجية في طرابلس إذا ما رفض الدبيبة التسليم بشكل سلمي أكدت العوامي بالقول: “نعم، يستطيع باشاآغا فعل ذلك ولكن لا أتوقع أن يفعلها؛ لأن الرجل أتى باسم السلام ووحدة الصف لا للحرب، وفي كلمته الأخيرة كرر أكثر من مرة أننا نادمون على السنوات الماضية مما حصل من قتل ودمار بين أبناء الشعب الواحد، وقال كذلك لا نريد حربًا وتحدث عن الصلح والسلام ونبذ فكرة الحرب”.

وعن عدد الحقائب التي ستكون ضمن حكومة باشاآغا قالت العوامي إنها لا تختلف عن الحكومات السابقة تقريبًا وتوقعت نفس العدد ونفس الحقائب الوزارية لترضية الجميع.

وأردفت: “أتمنى أن لا تكون عليه ضغوط من أي جهة كانت سواء مدنية أو عسكرية لكي ينجح في حكومته الجديدة”، داعية إلى تجنب الفشل الذي أثر على المستوى المعيشي للمواطنين.

العوامي اختتمت: “يجب عليه أن يسرع في حل المشاكل الأساسية للمواطن مثل الكهرباء والماء وتوفير الغاز، التعليم والصحة”.

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