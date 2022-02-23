“مكافحة الأمراض” يُحدّث البروتوكول الخاص بالمسافرين والقادمين لليبيا

حدّث المركز الوطني لمكافحة الأمراض البروتوكول الخاص بالمسافرين والقادمين إلى ليبيا، عبر المنافذ الحدودية.

وجاء في رسالة وجّهها المركز إلى وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان، أنه بالنسبة للذين تلقوا جرعتين أو أكثر من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مدة تتراوح بين 14 يوماً و 6 أشهر، فقد رأى المركز عدم طلب تحليل “PCR” من المسافرين على الرحلات الداخلية مع إلزامهم بلبس الكمامة طيلة فترة الرحلة.

ولم يشترط المركز طلب التحليل ذاته على المسافرين إلى الدول التي لا تشترط هذا التحليل قبل السفر، كما أنه لم يشترط طلب التحليل على القادمين إلى ليبيا، إلا في حالة الاشتباه بأحد الركاب، وهنا يجرى له الاختبار السريع في المنفذ.

واشترط المركز على المسافر الحاصل على جرعة واحدة أو لم يتلقَ أي جرعة أن يكون حائزاً على شهادة سالبة “RT-PCR”، تفيد بعدم إصابته بالفيروس، على أن يكون الاختبار قد تمّ إجراؤه قبل الوصول إلى المنافذ الليبية في مدة لا تتجاوز 72 ساعة، مع التعهد بالالتزام بالعزل الذاتي في فندق الإقامة لمدة 10 أيام، مع إمكانية تقليل مدة الحجز إلى 5 أيام في حال كانت نتيجة التحليل سالبة في اليوم الخامس.

كما سمح المركز للأطفال دون سن 12 سنة بالدخول لليبيا، بغض النظر عن حالة التطعيم، بشرط عدم وجود أعراض عليهم، وإلا يتم إجراء الاختبار السريع في المنفذ.

واختتم المركز البروتوكول بالتشديد على ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بجائحة كورونا، في المنافذ الليبية، مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

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