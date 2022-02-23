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العريبي: الاثنين المقبل سيقدم باشاغا تشكيلته الوزارية إلى البرلمان للتصويت عليها

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا سيقدم الاثنين المقبل تشكيلته الوزارية إلى البرلمان للتصويت عليها، في الجلسة التي ستحضرها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز وبحضور محلي ودولي

وأوضح العريبي، في تصريحات خاصة بقناتنا، أن حكومة باشاغا تواجه عدداً من التحديات أبرزها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، لافتاً إلى أن الحكومة أمامها ملفات تحتاج لتحركات عاجلة على رأسها توحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية، بالإضافة لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.

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قناة ليبيا الحدث

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